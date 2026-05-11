オリックスは11日、7月のホーム公式戦6試合で開催される「Bs オリ姫デー2026 supported by エクスドリーム不動産」に先駆けて、「オリメン投票 2026」でトップ10に選ばれた「自然体」な選手たちによるメインビジュアルを公開したと発表した。ビジュアルコンセプトは「natural」。白シャツ、白パンツ、白スニーカー。すべてをホワイトで統一したシンプルなスタイリングで、選手一人ひとりがまとう空気感や、ありのままの魅力を