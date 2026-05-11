大型連休などで旅行にいくとき、ペットを飼っている家庭にとって頭を悩ませるのが預け先です。友人から。「旅行中の5日間、1万円でうちの愛犬を預かってくれないか」と頼まれることもあるかもしれません。 犬が好きであれば、「喜んで引き受けたい」と思う人もいるでしょう。しかし、家族から「万一の事故があったとき、きちんと責任をとれるの？」と指摘され、不安になるケースもあるかもしれません。本記事では、友