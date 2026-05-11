ロッテは11日、「BLACK SUMMER WEEK supported byクーリッシュ」の期間中である7月18日〜20日のソフトバンク戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）で、昨年および一昨年の開催で約6万人が参加したイベント「BSW AFTER GAME PARTY」を開催することになったと発表した。音楽に合わせて映像、照明、ウォーターキャノンなど水を使用した演出効果が加わり、試合終了後のグラウンド内が歌って踊れるフェス仕様に変貌する。外野エリアは