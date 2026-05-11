年間の医療費が10万円を超えると、医療費控除を利用できます。しかし、医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。確定申告は、初めての人にはハードルが高く、「10万円ちょっとなら手続きしなくて良いかも……」と考える人も多いかもしれません。 本記事では、年間の医療費が11万円の場合の還付額や、初めて手続きする人が注意したいポイントなどを解説します。 医療費控除の基本をおさらい 医療費控