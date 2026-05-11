【モデルプレス＝2026/05/11】timelesz（タイムレス）の松島聡が10日放送の日本テレビ系バラエティー番組「ザ！鉄腕！DASH！！」（毎週日曜よる7時〜）に出演。かつて入学を検討した学校を明かす場面があった。【写真】timeleszメンバー、入学断念した専門学校ロケで笑顔◆松島聡、入学を検討した学校明かす番組では新企画「仕立て屋DASH」がスタート。廃棄される魚の皮で服を作れるのかを検証する企画で、松島は城島茂・SUPER EIG