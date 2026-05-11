カバヤ食品は5月11日、日本全国の幼稚園･保育園から小･中･高校までの教育機関を対象に、「塩分チャージタブレッツ」(以下、「塩分チャージ」)の無償提供先の募集を開始した。発汗時の「水分+ミネラル(塩分･カリウム)補給」の重要性を発信する啓発活動の一環で、身体と塩分の関係性を学べる教材と、ラムネタイプのタブレット菓子「塩分チャージ」をセットにして提供する。「塩分チャージ」は、1粒あたりの塩分･カリウムの比率が汗と