俳優ソ・イングクが、“黒歴史”を告白した。5月10日に放送された韓国のバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』で、ソ・イングクは「告白して振られたことはあるか」という質問に、「すごく多い」と率直に答えた。【写真】色気ダダ漏れ…ソ・イングクのシャツ姿ソ・イングクは、幼い頃から好きだった年上の女性と観覧車に乗った後、歌手フィソンの『ダメですか？』（原題）を歌いながら、自分の気持ちを勇気を出して伝えたと