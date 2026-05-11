中国メディア「捜狐」（ウェブ版）は2026年5月11日、卓球の世界選手権団体戦の特集記事を組み、日本代表・張本智和（22）の敗因について、「優勝宣言が重荷になってしまった」などと分析した。「2ゲームを先取しながら3ゲーム連続で落とす逆転負け」 世界選手権団体戦決勝（３戦先勝方式）が10日に英・ロンドンで行われ、日本代表が中国代表に0−3で敗れ、準優勝に終わった。 日本のエースで世界ランク3位・張本は、第1試合に出場