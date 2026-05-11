【駿河屋：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」】 価格：66,000円 駿河屋にて、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」が販売再開している。 今回駿河屋の公式通販サイトで本製品の再入荷分を対象に予約受付を実施しており、5月11日13時40分ごろの時点で予約可能であることが確認できた。 なお購入制限として、1人1点までとなっている。 5月11日13時40分ごろの販売状況 (C)創