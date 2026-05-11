AIの需要増で企業向け製品に大量の半導体が投じられ、一般消費者向けのメモリやストレージなどの供給が激減するという異常事態が続いています。調査によると、供給減に伴う価格の高騰を受けて消費者の購買意欲が低下しており、PC市場で売上低下の兆候が見られているとのことです。（獨家）NVIDIA GPU升級緩加上CPU、記憶體雙缺PC主板廠出貨目標全線崩跌https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&am