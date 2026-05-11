◇大相撲夏場所２日目（１１日、東京・両国国技館）幕下で東４４枚目・岡田（高田川）は東俊隆（玉ノ井）に押し出され、幕下２場所目は黒星発進となった。自身より体重で約６２キロ軽い相手に「左に動いてくるか、当たった後で右手を引いてくるかなと思ったけど、真っすぐ来て立ち遅れた。ちょっと考えすぎた」と肩を落とした。この日は２４歳の誕生日だった。「誕生日ぐらい勝ちたかった。悔しい」。東海大柔道部出身で２４年