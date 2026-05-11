台風5号は発生したものの、大きく発達することはありませんでした。台風は、発生しても必ず強まるわけではありません。台風5号の背景を振り返りながら、今年の台風シーズンで注目したいポイントと、台風情報の見方を整理します。台風5号は、なぜ発達しなかったのか台風5号は、発生はしたものの、その後は大きく発達することがありませんでした。背景を見ていくと、「生まれる条件」はそろっていた一方で、「育ち続ける条件」が整わ