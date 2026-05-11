長野市の長野工業高等専門学校では地域の課題を、地元企業と協力して解決しようとオープンラボの開所式が行われました。オープンラボは長野高専と地元企業が協力して地域産業の課題を解決しようとおととしから始まり、これまで3社と共同研究を行ってきました。今回は佐久市の吉田工業と上田市のTOTOKUの2社と共同研究を実施します。学生が企業の技術者と生きた課題に取り組むことで、実践的な学びを身につけてほしいと