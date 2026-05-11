モデル・タレントとしてZ世代から高い支持を集める伊藤桃々さんプロデュースのランジェリーブランド「Rosem（ロゼム）」から、新作ランジェリーが2026年4月16日（木）19時より公式オンラインストアに登場。毎日着たくなるような可愛らしさと、女性らしいシルエットを叶えるデザインが魅力です♡今回は、甘さたっぷりのアイボリー×ブラックと、大人っぽいブラック×レッドの2デザインをご紹介します