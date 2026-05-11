東京23区の新築戸建て価格が前の月の下落から再び上昇し、1億2000万円に迫りました。不動産調査会社の東京カンテイによりますと、4月に販売された東京23区の新築一戸建て住宅の平均価格は1億1990万円となりました。3月の下落から一転して上昇し、2月の1億2000万円に迫る水準です。一方で、東京都全体では、5937万円と2カ月連続で下落していて、首都圏でも4932万円と3月から小幅に値下がりしています。東京カンテイは、「現時点では