小学生くらいのお子さんを持つママを悩ませがちなのが、「お友達の家に遊びに行く問題」。約束事や門限などさまざまなポイントがありますが、家に遊びに行く際に手土産やお菓子、水筒などを持たせるかどうかも気になることではないでしょうか。ママスタコミュニティには、小学生のわが子がお友達の家に遊びに行くときのお菓子の持参について、こんな質問がありました。『初めてお邪魔する家。ドーナツ屋さんのドーナツを、子どもた