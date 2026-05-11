11日発売のグラビアムック『PARADE(パレード)』2026春号では、「Iカップの超新星」山田あいが登場。圧倒的プロポーションを「これでもか！」と披露した【写真】山田あいも圧倒的なプロポーション！表紙を飾ったのは沢口愛華表紙には沢口愛華が登場。グラビアってここまで遊んでいいんだ！」と本人も目からウロコが落ちたほどの衣装と小道具の演出によって、巻頭20ページ超にわたって美しさを引き出した。中面でパレードを盛