俳優の北村有起哉が、10日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（後0：45）に出演。妻で俳優の高野志穂への感謝を語り、率直な夫婦のやり取りも明かした。【写真】妻は朝ドラヒロイン！笑顔の高野志穂北村は、2002年放送のNHK連続テレビ小説『さくら』でヒロインを務めた高野と2013年6月に結婚。2014年11月に長男、2020年2月に次男が誕生している。番組では“妻に支えられている”という話題に。