タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が11日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。最近ハマったものについて話した。みちょぱは、自身の近況について「Netflixの『九条の大罪』を一気見してすごい面白くて、漫画もあるんだって話から九条の大罪と同じ作者の『闇金ウシジマくん』を描いている人と一緒だよと教わってそこから最近はウシジマくんを一から見るっていうのにハマって