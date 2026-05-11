福島県の磐越道で高校生ら21人が死傷したバス事故で、北越高校の名義でバス会社「蒲原鉄道」の営業担当を運転手としたレンタカー契約が1年間でおよそ10件あったことがわかりました。北越高校の男子ソフトテニス部の生徒ら21人が死傷したマイクロバスの事故を巡っては、「貸し切りバスを依頼した」という高校側と、「レンタカーと運転手の手配を頼まれた」と主張する蒲原鉄道の間で意見が食い違っています。こうしたなか、去年5月か