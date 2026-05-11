韓国の４人組ガールズグループ・ＢａｂｙＤＯＮＴＣｒｙ（ベイビードンクライ）が１１日、都内で、ブランドアンバサダーを務める新ビューティーブランド「ＲＲＲｉｎｇ（リリリング）」のローンチ発表会に出席した。日本で初めてのイベント出演となった。数々のＫ−ＰＯＰアイドルを手がけてきた韓国のトップスタイリストであるソ・スギョン氏がプロデュースするコスメブランド。ＢａｂｙＤＯＮＴＣｒｙは昨年６月にデ