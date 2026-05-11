ビジネスパーソンにとって大切な、出張時のホテル選び。快適な滞在は気持ちをととのえ、仕事のパフォーマンスを高めてくれる。そして出張とはいえ、お得感やちょっとした楽しみがあると気分も上がるだろう。今回は旅ライターの筆者がビジネスホテルを最大限に活用できる、おすすめの選び方を紹介。ホテルを選ぶ際に知っておきたいポイントをQ&A形式で回答していく。Q1.予算が限られている中でも、ビジネスホテルを快適に滞在す