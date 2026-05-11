ハーバー研究所は6月18日、北海道産の美容液成分を贅沢に配合した洗顔料「北のかおり フェイシャルフォーム」を、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売する。北のかおり フェイシャルフォーム同製品は、ベタつきがちな夏の肌の汚れを落としながら、うるおいを守る洗顔料。保湿効果に優れたカモミールエキスや、ビタミンCを豊富に含むハマナスエキス、乾燥ダメージから肌を守るハスカップエキスなど、厳選された