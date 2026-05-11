リーベルホテル大阪は5月15日〜9月17日、3階のテラスエリア「ごろごろテラス」にて、初夏の訪れを彩るイベント「Blooming Bay Terrace」を開催する。Blooming Bay Terrace期間中は、青と黄色を基調とした華やかな装飾が施された空間で、開放感あふれるひとときを提供する。入場は無料で、宿泊客以外も自由に利用ができる。Blooming Bay Terraceテラスは季節の移ろいをテーマにしたフォトスポットへと姿を変える。日中は青空と花々