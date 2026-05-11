【モデルプレス＝2026/05/11】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の尾崎匠海・許豊凡・佐野雄大が、5月8日深夜に放送されたグループの冠レギュラーラジオ番組「From INI」（TOKYO FM／毎週金曜日25時〜）に出演。サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（Leminoにて独占配信中）の練習生に感動した瞬間を明かした。【写真】「日プ新世界」INI＆練習生の貴重集合ショット◆INI「PRODUCE 101 JAPAN