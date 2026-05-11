ＮＹ金時間外下げ拡大、インド首相が国民に金購入控えるよう要請 東京時間13:44現在 ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4676.90（-53.80-1.14%） NY金先物は下げ拡大。 米イラン戦争長期化懸念のほか、インド首相が国民に金の購入を控えるよう呼びかけたことが相場の重石に。インドは中国に続く世界2位の消費国であり、年間輸入量は約700トンに上る。