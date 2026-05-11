Hisenseは、Dolby Visionに対応した4Kレーザープロジェクター「XR10」を海外で販売開始した。米国の直販ショップ価格は、5,999.99ドル。 今年1月開催のCES2026で披露していた、プレミアムなプロジェクター。 独自のデュアルトリプルレーザー光源により、最大6,000 ANSIルーメンの明るさを実現。「明るい場所でも鮮明で鮮やかな映像を映し出すため、朝のニュースから深夜