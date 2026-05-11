俳優・川粼麻世（６３）が公開した母とのショットに反響が寄せられている。川粼は１０日の母の日にあわせてインスタグラムを更新。「母の日ですね私の健康な体をありがとう。私の平和な心をありがとう」とつづり、母に抱っこされる幼少期のショットから現在の肩を並べた２ショットまで、今日に至るまでの思い出の写真をシェアした。続けて「そして母へ元気でいてくれてありがとう。優しい人でいてくれてあり