モデルの平子理沙（５５）が、母親でモデル、ファッションネイルデザイナー、実業家として活躍する平子禧代子さん（８６）との親子ショットを公開した。１１日に自身のインスタグラムを更新し「ＨａｐｐｙＭｏｔｈｅｒｓＤａｙいつもありがとうもうＬＡに帰ってしまったけど、１人でがんばって来日し、２ヶ月ほどの滞在。今回はたくさん一緒に遊びに行きました！」と米ロサンゼルスから帰国した母と過ごしたことを報告。