◆大相撲▽夏場所２日目（１１日、両国国技館）日体大出身で、幕下最下位格付け出しの火雷（ほのいかづち、雷）が、東三段目筆頭・昂輝（湊）にうっちゃりで敗れた。黒星デビューに「あまり緊張はなかったが、詰めが甘かった」と振り返った。初めての大相撲の土俵の雰囲気については「アマチュアの時と全部違った。呼び出しさんの呼び出しもあって、一気に大相撲の世界に入ったなと思った。今日は勉強になったので、また頑張