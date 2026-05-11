元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が10日放送のTOKYOFM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。「凄い好き」と話す人気俳優について語った。芸能界で「いい人」の話題となり、鈴木氏は「裏でめっちゃ怖い俳優とかって、今あんまり聞かないよねえ。昔は聞いたけど」とコメント。「あと若い人で俳優で調子に乗っちゃったとか、そういうのは前はありましたけどね、凄く」とも話した。すると古