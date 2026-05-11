パドレスの球団公式インスタグラムが10日（日本時間11日）に更新され、松井裕樹投手（30）ら選手が移動する様子が公開された。パドレスは同日のカージナルス戦で2点を追う9回2死から追いつき、延長10回にサヨナラ勝ち。劇的勝利で24勝16敗とし、ナ・リーグ西地区でドジャースと並んで同率首位に浮上した。11日は試合がなく、12日から敵地・ミルウォーキーでブルワーズとの3連戦を行う。球団公式インスタグラムは敵地に向か