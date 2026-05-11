韓国の恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』の第5話にて、出演者の一人であるチョ・ユシクとクァク・ミンギョンが“X同士（元恋人）”であることが明かされ、その驚きの交際期間と、映画のような出会いのエピソードが明らかになった。【映像】防犯カメラに映った美男美女カップルのラブラブシーン『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿