タレント上沼恵美子（71）が11日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。スタッフ受けの悪い人物像について語った。憧れていたものの、実際に会うと幻滅する芸能人もいるといい、「だから本当に好きな人とは会いたくない」という上沼。「だいたい人の評判っていうのは当たってる。役者さんで名前は控えますが」と断りながら、「感じが悪い」「あの俳優だけは仕事を一緒にしたくない」とのスタッフ評を明か