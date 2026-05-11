5月11日、横浜ビー・コルセアーズは、ラッシ・トゥオビヘッドコーチと2026－27シーズンの契約継続が決まったことを発表した。 フィンランド出身で39歳のトゥオビHCは、現役を引退した2005年から指導者キャリアをスタート。2022年からフィンランド代表の指揮を執っている。2024－25シーズンからは横浜BCのヘッドコーチも兼任しており、Bリーグ参戦1年目は24勝