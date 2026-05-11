5月11日（現地時間10日）。ニューヨーク・ニックスは、敵地エックスフィニティモバイル・アリーナでフィラデルフィア・セブンティシクサーズとの「NBAプレーオフ2026」イースタン・カンファレンス・セミファイナル第4戦を戦い、144－114で快勝した。 この日ニックスは3ポイントシュートが絶好調。マイルズ・マクブライドの7本を筆頭に、ジェイレン・ブランソンが6本、ジ