ファナックが３日続伸。ＳＢＩ証券は８日、同社株の投資判断の「買い」を継続するとともに、目標株価を８０００円から８５００円に引き上げた。同証券では、同社が「高いシェアのＦＡ・ロボットメーカー」から一歩進み「ＡＩとロボットが融合した自動化プラットフォーム」へ進化する局面にあると評価。２７年３月期の連結営業利益は２２００億円と会社計画（２１２２億円）を上回るとみており、２８年３月期の