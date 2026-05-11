午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８７０、値下がり銘柄数は６３７、変わらずは５９銘柄だった。業種別では３３業種中１９業種が上昇。値上がり上位に食料、その他金融、非鉄金属、銀行など。値下がりで目立つのはその他製品、情報・通信、空運など。 出所：MINKABU PRESS