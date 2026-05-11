東京汽船が後場上げ幅を拡大している。午後１時３０分ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の１３０億９３００万円から１３１億４４００万円（前の期比９．２％増）へ、営業利益が１３００万円から１億６００万円（前の期５億１１００万円の赤字）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 売上高は概ね計画通りとなったものの、期末にかけて市場金利が上昇し、連結子会社におい