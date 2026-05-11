日本の憲法記念日である5月3日、東京では憲法改正の賛成・反対団体がそれぞれ集会を開いた。【注目】高市首相、韓国で人気？日米中露トップ好感度調査で1位4月12日に東京都内のホテルで開催された自民党創立70周年党大会の演説で、高市早苗総理が「自主独立の権威回復のため、日本人の手で成し遂げる憲法改正は当然の課題だ」と述べ、憲法改正への強い意欲を示した。こうした中、与党側の改憲の動きに対する賛否の世論が明確に分か