現地５月10日に開催されたラ・リーガ第35節で、２位のレアル・マドリーは首位のバルセロナと敵地で対戦し、０−２で完敗。この結果、バルサとの勝点差は14に広がり、逆転優勝の可能性は潰え、宿敵のリーグ制覇が決まった。クラブの公式サイトによると、アルバロ・アルベロア監督は「序盤から非常に厳しい展開になってしまった。相手は素晴らしいチームで、リードを奪った後の試合運びが非常に上手い。巧みなポゼッションで、多