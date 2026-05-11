■メンバー着用のTシャツは“史上最多の6色展開” 【写真】SixTONESがお揃いコナンTシャツで並んだ集合ショット 日本テレビ24時間テレビ公式SNSにてSixTONESがチャリティーパートナーに決まったことが明かされ、集合ショットが公開された。 2026年の24時間テレビは、8月29日・30日に「家族」をテーマに放送される。 公開された写真でSixTONESは、漫画家 青山剛昌が描き下ろした「名探偵コナ