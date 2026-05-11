森尾電機 [東証Ｓ] が5月11日後場(14:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の3.5億円→8.7億円(前の期は7.4億円)に2.5倍上方修正し、一転して17.1％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.5億円→7.7億円(前年同期は6.3億円)に3.0倍増額し、一転して22.7％増