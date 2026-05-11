日本モーゲージサービス [東証Ｓ] が5月11日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比21.1％増の16.9億円に伸びたが、27年3月期は前期比20.7％減の13.4億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比35.9％増の4.7億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の17.5％→21.1％に上昇した。 株探ニュース