エスネットワークス [東証Ｇ] が5月11日後場(14:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比21.4％増の1.5億円に伸び、通期計画の3.7億円に対する進捗率は42.3％に達し、3年平均の35.4％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の15.9％→16.4％に上昇した。 株探ニュース