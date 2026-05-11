シノブフーズ [東証Ｓ] が5月11日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比1.3％減の23.3億円になったが、27年3月期は前期比0.2％増の23.4億円とほぼ横ばい見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を30円→32円(前の期は27円)に増額し、今期も前期比2円増の34円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比31.4％減の2.8億円に