澁澤倉庫 [東証Ｐ] が5月11日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比13.0％減の48.5億円になったが、27年3月期は前期比17.3％増の57億円に拡大する見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を126円→128円(前の期は1→4の株式分割前で140円)に増額し、今期は70円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は25.0％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の