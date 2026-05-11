スターツコーポレーション [東証Ｐ] が5月11日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比14.5％増の382億円になり、27年3月期も前期比2.0％増の390億円に伸びを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を130円→140円(前の期は120円)に増額し、今期も前期比10円増の150円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績であ