ＳＵＢＡＲＵ [東証Ｐ] が5月11日後場(14:00)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の1250億円→900億円(前の期は3380億円)に28.0％下方修正し、減益率が63.0％減→73.4％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の345億円の黒字→4.1億円の赤字(前年同期は1750億円の黒字)に減額し、一転