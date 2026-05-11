11日14時現在の日経平均株価は前週末比130.52円（-0.21％）安の6万2583.13円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は870、値下がりは637、変わらずは59。 日経平均マイナス寄与度は274.34円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が190.67円、ファストリ が32.18円、任天堂 が22.56円、リクルート が10.36円と続いている。 プラス寄与度トップはコナミＧ で、日経平均を60.34円押し上げている。次いで